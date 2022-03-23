أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد جامعة الدول العربية، ممثلة فى إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى ولمدة يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ستتسلم الجزائر رئاسة أعمال هذه الدورة من تونس، وستترأس مصر أعمال المكتب التنفيذى للمجلس.

القاهرة

تشارك مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، فى فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذى تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالرياض.

واشنطن

يتوجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى بلجيكا لحضور قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حيث سيعيد بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلفائها فى الناتو والدفاع عن كل شبر من أراضى الناتو.

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث "الإعلام العربى والمبادرات الوطنية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، ويستمر على مدار يومين بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

الجيزة

تفتتح محافظة الجيزة، معرض "أهلا رمضان" المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحى وزير التموين وأحمد راشد محافظ الجيزة ومسئولى الغرفة التجارية.. ويتيح المعرض المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

القاهرة

تنطلق فعاليات معرض الكتاب المسرحى، الذى تنظمه لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة؛ فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسرح، ويستمر المعرض المقام ببهو المجلس لمدة أسبوع، بدءا من 11 صباحًا حتى 6 مساءً.

كفر الشيخ

تنظم جامعة كفر الشيخ، أكبر مؤتمر لـ طب الأسنان بمحافظات وسط الدلتا، يستمر لمدة 3 أيام، ويشارك به عدد كبير من أطباء الأسنان على مستوى الجامعات والوطن العربى بالتعاون مع وزارة الصحة.