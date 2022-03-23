الطقس اليوم.. الأرصاد تواصل التحذير من موجة البرد وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى نهارا، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وحذرت الأرصاد من أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء. وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة. ولفتت الأرصاد إلى أن هناك نشاطا لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 17 08 الإسكندرية 15 11 وادى النطرون 16 09 طنطا 17 08 شبين الكوم 17 09 دمنهور 16 10 بلطيم 15 07 مطروح 14 09 السلوم 15 07 سيوة 16 08 بورسعيد 16 10 دمياط 15 10 الزقازيق 17 08 المنصورة 16 08 الإسماعيلية 18 08 السويس 17 09 العريش 16 09 رفح 16 08 رأس سدر 17 11 نخل 18 03 نويبع 18 13

طابا 17 12 كاترين 13 03 الطور 17 13 شرم الشيخ 22 13 الغردقة 22 14 مرسى علم 21 15 الفيوم 17 08 بنى سويف 17 08 المنيا 18 08 أسيوط 19 07 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 22 11 أسوان 23 12 ادفو 23 11 أبوسمبل 22 12 الوادى الجديد 22 09 شلاتين 25 13 أبو رماد 23 14 حلايب 22 14

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