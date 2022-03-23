حالة الطقس خلال 6 أيام.. الأرصاد تزف بشرى (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة حتى يوم السبت المقبل على جميع الأنحاء، مشيرة إلى أنه يوم السبت المقبل سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وعن طقس اليوم الأربعاء، أكدت الأرصاد أن البلاد ستتأثر بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا.

واضافت على صفحتها بـ "فيسبوك": "يعمل المنخفض على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وتقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء.

وتابعت: "تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد".