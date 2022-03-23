تمتد لـ القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك"، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة،

ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون باردا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نهارا، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.