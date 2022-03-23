افتتاح معرض أهلا رمضان فى الجيزة اليوم.. اعرف مكانه

جدة - نرمين السيد - يحضر الافتتاح، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من مسؤولى الغرفة التجارية.

ويتيح معرض أهلا رمضان المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة للتخفيف عن المواطنين، مع أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.