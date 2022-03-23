جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تصريحات تليفزيونية، إن اليوم الأربعاء سيشهد نشاطا لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخصوصا على الطرق المفتوحة. وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى معرَّضة مساء اليوم الأربعاء إلى سقوط أمطار خفيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن عن أهم ظاهرة تؤثر على طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.