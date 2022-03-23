التأمينات تعلن تفاصيل الحد الأدنى والأقصى لزيادة المعاشات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة قناة أون الفضائية.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن المواطن الذى يتقاضى معاشا بقيمة 2000 جنيه سيزيد 260 جنيها بعد إقرار زيادة 13%، لافتا إلى أن حجم التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات تبلغ 3.2 مليار جنيه، وتصل فى العام لـ38 مليار جنيه.

وأضاف: "زيادة المعاشات حدها الأدنى 120 جنيها، والأقصى 1122 جنيها، متابعا: "80 ألف موظف هيطلعوا معاش خلال الـ3 أشهر المقبلة وهيستفيدوا من الزيادة الجديدة".