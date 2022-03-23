أمين سراقتصادية النواب لـ دوت الخليج: ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة» يؤكد حرص الدولة على توفير حماية اجتماعية لمواطنيها

/687511/أمين-سراقتصادية-النواب-لـ-تحيا-مصر-ضم-أسر-جديدة-لـتكافل-وكرامة-يؤكد-حرص-الدولة-على-توفير-حماية-اجتماعية-لمواطنيها

أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر اقتصادية النواب، بمجموعة الإجراءات التي أتخذتها الحكومة، للتخفيف من تدعيات الازمة الروسية الأوكرانية، عن كاهل المواطنين، من خلال تخصيص ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، تأتي فى إطار حرص الدولة على توفير حماية الاجتماعية للمواطنين بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

دوت الخليج

أمين سراقتصادية النواب لـ دوت الخليج: ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة يؤكد حرص الدولة على توفير حماية اجتماعية لمواطنيها

وأوضح النائب أحمد دياب، أن هذه الأزمة أشد من أزمة جائحة فيروس كورونا كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي سارعت باتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، فضلا عن انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول التي أحدثت نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا.

ولفت أمين سر اقتصادية النواب، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت فى وجود تداعيات سلبية عديدة مختلفة عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وسريعة، خاصة أسعار السلع الغذائية، مما جعل الحكومة تضطر لأخذ بعض السياسات النقدية الجديدة للتصدي لتدعايات الأزمة.

وتوجه النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على توجيهاتها للحكومة باتخاذ الإجراءات من شأنها التخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية، مضيفا أن الحكومة تحرص على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التابعة للوزارت والمعارض التي تقيمها فى مختلف المحافظات.

وأشار أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ شهريا، يؤكد حرص الحكومةوالقيادة السياسية على توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل.