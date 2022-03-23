/687554/مبعرفش-أمثل-إلا-قدام-عمالقة-وفريد-شوقي-جبان-تصريحات-سميرة-أحمد-في-صاحبة-السعادة

حلت الفنانة سميرة أحمد ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وذلك في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد تصريحات سميرة أحمد خلال برنامج صاحبة السعادة

فجرت سميرة أحمد مجموعة تصريحات خلال البرنامج عن بداية مسيرتها الفنية وعن علاقتها بعدد من زملائها بالوسط الفني، فضلا عن أسرار كشفتها لأول مرة خلال مسيرتها، ونرصد أبرز هذه التصريحات خلال هذا التقرير.

تصريحات سميرة أحمد خلال برنامج صاحبة السعادة

- كلمت أم كريم عبد العزيز بعد ما شوفتله فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة» عشان يشتغل معايا

- عندي موضوع محصلش نصيب إني أعمله السنة دي بس انشاء الله هعمله السنة الجاية

- شوفت ياسمين عبد العزيز في إعلان وقولتلهم أنا عايزة البنت دي وجبولي واحدة تانية بس انا كنت عرفاها وطلبتها تاني بس قولتلها انا مكنتش عايزة تلعبي بعنيكي وهي كانت بسمع الكلام

- بلعب رياضة وبروح النادي علشان أحافظ على رشاقتي

- باكل زبادي بالعسل الأبيض في الشتا ومش بطبخ كتير

- لقيت إني عندي لبس كتير من أعمالي قديمة، عرضتها كلها لصندوق دوت الخليج

- كنت بقول دوت الخليج 3 مرات زي الرئيس السيسي

- أي دخل هيدخلي هتبرع بيه لمصر حتى لو من عمل فني

- معروف إني وطنية جدا، وبحب أساعد بلدي

- كنت كومبارس صامت، وأنور وجدي طلب أنه لازم ننقي بنت تتكلم كلمة، فاستخبيت منه، وبعدين اختارنا أني

- أول أجر أخدته كان جنية، وأما طلبت من أنور وجدي أخد جنيه ونص عشان اتكلمت رفض وقالي إنتي هتبقى بطلة فيلم قريب

- عملت مع أنور وجدي رايا وسكينة وبعدين بطلة قدامة لوحدي

- استاذ عبد الوارث عصر كان بيديني دروس في الإملاء وكنت بروحله البيت أقرأ معاه مجنون ليلى وهو بيعمل قيس وأنا ليلى

- سعاد حسني فنانة شاملة ومستحيل أغير منها وتعبت أما توفت لأننا كنا صحاب

- كان جايلي دور في فيلم لعبد الحليم وكنت مبسوطة جدا، وبعدين اتفاجأت إنهم عايزني في دور فتحية الشغالة، وقتها اعترضت

- عملت أول فيلم من سلسلة أفلام اسماعيل ياسين

- فريد شوقي كان عنده جبن وخوف من اي حد

- خليت استاذ محمود ياسين يغني في مسلسل «غدا تفتح الزهور»

- مش بعرف أشتغل إلا مع الممثل الشاطر والعملاق

- يتمنى أعمل شخصية أم الشهيد وهشتغل رغم الاشاعات اللي طلعت عن وفاتي

أعمال سميرة أحمد الفنية

من ناحية اخرى، تعد أهم أعمال سميرة أحمد السينمائية فيلم الخرساء عام 1961 من إخراج حسن الإمام وصراع الأبطال عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومن إخراج توفيق صالح، وأم العروسة للمخرج عاطف سالم، وخان الخليلي عام 1966 عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وقنديل أم هاشم عام 1968 وعين الحياة عام 1970 أمام صلاح ذو الفقار، والشيماء عام 1972 وليل وقضبان عام 1973 من إخراج أشرف فهمي. وأنتجت وقامت ببطولة فيلم عالم عيال عيال عام 1976.