محمود القط لـ دوت الخليج: الجولة الآسيوية لوزير الخارجية استمرار لاستراتيجية الدبلوماسية المصرية

/687492/محمود-القط-لـ-تحيا-مصر-الجولة-الآسيوية-لوزير-الخارجية-استمرار-لاستراتيجية-الدبلوماسية-المصرية

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن الزيارات الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري لعدد من الدول الآسيوية، تأكيد على استمرار نهج الدبلوماسية العامة الذى انتهجته جمهورية مصر العربية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.

دوت الخليج

الجولة الآسيوية لوزير الخارجية استمرار لاستراتيجية الدبلوماسية المصرية

وأضاف أمين سر سياحة الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية قائمة على الانفتاح على الجميع بما يعزز الشراكة المصرية و تبادل الخبرات، مضيفا أنها تقوم على مبادئ أصيلة مثل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جولة وزير الخارجية الأخيرة لها ابعاد استراتيجية تؤكد اهتمام مصر بكافة الشركاء و دائمة الحرص على التواصل الدائم معهم، فضلا عن حرص هذه الدول على تقوية العلاقات مع مصر كبدليل لأجندة العمل المشترك التى تكون ناتجة عن هذه اللقاءات واستمرارها دون انقطاع.

وقال النائب محمود القط، أن مصر استطاعت على مدى السنوات السابقة أن تكتسب احترام الجميع لحرصها على تعزيز نقاط التوافق والتفاهم و الحوار الدائم حول نقاط الخلاف مع جميع دول العالم، موضحا أن مصر تنظر للدول الآسيوية نظرة شراكة خاصة ومهمة تجعلها حريصة على التواصل الدائم و تقوية العلاقات الاستراتيجية معها .

وتابع القط، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التخطيط و التجارة و الاقتصاد بصفة عامة، مضيفا أن دولتي إندونيسيا و باكستان دول فاعلة و مؤثرة في منظمة التعاون الاسلامي، لافتا إلى أن باكستان ستسضيف الدورة ٤٨ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ ٢٢ و٢٣ مارس الجاري، مشيرا إلى أن سنغافور دولة رائدة في التخطيط وإدارة الموانئ .

ولفت النائب محمود لقط عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص دولة اندونيسيا، على أن يرتدي وزير الخارجية قميص" الباتيك" دليل على متانة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الدول الثلاث كانت حريصة ألا تقتصر أجندة اللقاء على وزير خارجية كل دولة بل يكون لقاءات متعددة مع مسؤولين عسكريين و اقتصاديين .