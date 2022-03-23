/687552/ميدو-عمر-جابر-مفاجأة-كيروش-في-تشكيل-مصر-أمام-السنغال

تحدث احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول مباراة مصر المرتقبة أمام السنغال، ضمن المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "كيروش يستشير محمد صلاح في معظم القرارات الفنية، لأنه بالطبع من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي وهذا طبيعي لدى معظم المنتخبات والفرق الكبرى".

وأضاف: " كيروش عايز يغير اللعب ويلعب 4-4-2، محمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم ويشرك عمر جابر جناح أيمن أمام عمر كمال عبد الواحد، كل دي مجرد أفكار في دماغ المدرب البرتغالي".

تصريحات ميدو

وأكمل: "المنتخبات الأفريقية بتترعب من مصر ولاعيبتنا لازم تستغل ده كويس، ولازم يحسوا أننا كعبنا عالي عليهم ولينا الأفضلية دايماً".

وأردف: "منتخب مصر لازم يلعب على الهجمة المرتدة، ولو كسبنا مباراة القاهرة أي نتيجة هنتأهل لكأس العالم من السنغال، وقولوا سعتها ميدو قال".

وأختتم قائلاً: "لو فيه بعض الفوارق الفنية للمنتخب السنغالي، لاعبينا قادرين يعوضوا ده بالروح والقلب والرجولة، ودا دايماً اللي كان بيميزنا قدام أي فريق مستواه أعلى فنياً".

تصريحات ضياء السيد

وكشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن حالة لاعبي المنتخب في المسكر المقام بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات مونديال قطر.

وقال ضياء السيد في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم الثلاثاء، أن لاعبي الفراعنة يعيشون في حالة من التركز الشديد في الوقت الحالي قبل مواجهة السنغال.

وأضاف: "اللعيبه لديها ثقة في أنفسها ويعلمون جيدًا أن حلم الشعب المصري يتمثل في التأهل للمونديال، ولدينا حالة من الإصرار لتحقيق هذا الحلم".

وتابع: "نعمل بكل جدية في المعسكر بعد النقلة الكبيرة التي شهدها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والجميع شعر بها من كافة الجوانب والدعم".

ووعد ضياء باللعب بروح قتالية عالية وإرضاء الجماهير والعمل على التأهل للمونديال، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري الكبير سيحفز اللاعبين وسكون العامل الأكبر في تحقيق الفوز.

واختتم ضياء أنه لا مجال للحديث عن اختيارات الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، مبديًا ثقته في جميع اللاعبين.