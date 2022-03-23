/687551/حسن-شاكوش-يعلن-الموعد-الجديد-لطرح-أغنية-أمي-العزيزة

كان من المفترض أن يطرح مغني المهرجانات حسن شاكوش أغنية بمناسبة عيد الأم اليوم، ولكن تأجل طرحها، وأعلن شاكوش عن الموعد الجديد لصدورها علبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج يرصد الموعد الجديد لطرح أغنية حسن شاكوش أمي العزيزة

حسن شاكوش يعلن عن الموعد الجديد لطرح أغنية أمي العزيزة

أعلن حسن شاكوش عن موعد طرح أغنية أمي العزيزة، من خلال خاصية القصص المصورة التابعة لحسابه الرسمي على موقع الإنستجرام، وكتب: "يوم الخميس إن شاء الله أمي العزيزة"، حيث تم تأجيل صدورها من اليوم إلى يوم الخميس القادم، حيث أن هذه الأغنية للاحتفال بعيد الأم، الذي حل أمس الإثنين 21 مارس، ولكن لأسباب مختلفة غير معروفة حتى الآن، كما قام عدد من المطربين ومغنين المهرجانات بطرح أغانيهم.

عمر كمال يطرح أغنية ست عظيمة مع شيما المغربي والطفل محمد أسامة

طرح مغني المهرجانات والأغاني الشعبية عمر كمال أوبريت ست عظيمة، منذ أيام قليلة، وغنى إلى جانبه المطربة شيماء المغربي، والطفل أسامة مغني الغزالة رايقة، وقدموها احتفالًا بعيد الأم، حيث حصدت الأغنية إلى الآن أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات بوتيوب، وهذا هو التعاون الثاني بين عمر كمال وشيماء المغربي، حيث أنهما تعاونا في أغنية أنتي قلبي، التي تم طرحة في الفترة الماضية.

أحمد جمال يطرح أغنية عيد الأم بالتعاون مع حزب حماة الوطن

أصدر الفنان أحمد جمال أغنية أنتي الأمان في عيد الأم، بالتعاون مع حزب حماة الوطن، للتعبير عن أهمية الأم ودورها العظيم في حياة كل فرد، كما كانت بمثابة تكريم لعدد من الأمهات الأبطال اللواتي فعلن المستحيل من أجل أستقرار ابناءهم وبناء مستقبل أفضل لهم، وأغنية أنتي الأمان من كلمات أحمد شيكو، وألحان وتوزيع علي رؤوف، ومن إنتاج شركة بوفو ستوديوز.

وسبق أحمد جمال وشوق الجمهور لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية وعلق عليها: "جديد أغنية انتي الامان، كل سنة وكل امهاتنا بخير وصحة وسعادة".