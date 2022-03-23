/687550/من-قلب-الأردن-إلى-العالم-فيلم-الحارة-يستعرض-مسيرته-في-المهرجانات-الدولية-بفيديو

تم عرض فيديو بعنوان من قلب الأردن إلى أوروبا ودول العالم، وذلك من خلال الصفة الرسمية الخاصة بالفيلم الروائي الحارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض االفيديو رحلة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية حول العالم.

دوت الخليج يرصد فيديو من الأوردن إلى أوروبا لعرض جولة فيلم الحارة في المهرجانات الدولية

فيلم الحارة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

بدأت رحلة فيلم الحارة من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، وكان هو الفيلم أردني طويل الأول الذي يشارك في المهرجان، وكان أول فيلم عربي أيضًا في قسم بياتزا غراندي منذ 2008، حيث أن آخر محطاته حتى الان في مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي الذي حصل فيه على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

فيلم الحارة في أهم المهرجانات الدولية

حظيّ فيلم الحارة بعرضه في ما يزيد عن 10 مهرجانات دولية في دول أوروبا، وكان آخرها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وهو واحد من أقدم المهرجانات في أوروبا والعالم ، ويُعد الفيلم الأردني الطويل الأول الذي يشارك في المهرجان على مدار السنين الماضية.

إلى جانب اكتمال قاعة عرض فيلم الحارة في مهرجان لندن السينمائي، وكان من المرشحين لجائزة Sutherland المخصصة لكونه أول عمل روائي طويل لمخرج الفيلم، وهو الفيلم الأردني الأول الذي يشارك في مهرجان لندن منذ ذيب المُرشح للـأوسكار والفائز بـبافتا والذي سجل آخر مشاركة لفيلم أردني في لندن قبل 7 سنوات.

العرض العربي الأول لفيلم الحارة

كان العرض الأول لفيلم الحارة في الوطن العربي قبل شهرين خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

أحداث فيلم الحارة

تدور أحداث فيلم الحارة في حي تتسلط العنف في شرق عمّان، قام فيه أحد المشاغبين بعمل كل ما يستطيعه ليصل لحبيبته، لكن والدتها كانت العائق أمام اكتمال قصتهما، وعندما تتعرض ابنتها للابتزاز من شخص حصل على لقطاط لها في وضع خاص، قررت الأم أن تلجأ لعصابة لتخليصها من هذه الورطة في الخفاء، ولكن لم يحدث هذا، وتزيد الأحداث تعقيدًا، ويقدم أبطال الفيلم لك هذه الصراعات بشكل متقنع ومقنع للجمهور ويلقى إعجاب النقاد.