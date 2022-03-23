/687547/سميرة-أحمد-مستحيل-أغير-من-سعاد-حسني-وهذه-تفاصيل-أولى-أعمالها-مع-عبد-الحليم-حافظ

تحدثت الفنانة سميرة أحمد خلال لقائها مع برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس، عن علاقتها ببعض نجوم الوسط الفني من جيلها والأجيال السابقة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سميرة أحمد عن زملائها في الوسط الفني

كان من بين هؤلاء النجوم الفنانة سعاد حسني، التي انتشرت أنباء حول غيرة سميرة أحمد منها، واوضحت أحمد حقيقة هذا الأمر، قائلة: «أنا بحب سعاد حسني جدا لانها فنانة شاملة وكانت جارتي وأي فيلم لعبد الحليم كنت بروحه عشان اتفرج على سعاد حسني، فمستحيل أغير منها، كنا أصحاب جدا».

واضافت: «أنا اللي استقبلت جثمانها أما ماتت وكنت هتجن واعرف هي ماتت ازاي، وفضلت أسأل الظابط، وتعبت جدا وقتها».

سميرة أحمد: دور الخادمة مع عبد الحليم حافظ من أمتع أداوري

أما عن أولى أدوارها مع عبد الحليم حافظ فقالت: «كان جايلي دور في فيلم لعبد الحليم وكنت مبسوطة جدا، وبعدين اتفاجأت إنهم عايزني في دور فتحية الشغالة، وقتها اعترضت وكنت نفسي أقف قدام عبد الحليم، أدوني السيناريو أقرأه واختار و قتها اختارت فتحية الشغالة وكانت من أعظم وأمتع أعمالي».

سميرة أحمد: عملت أول فيلم في سلسلة اسماعيل ياسين

وتطرقت سميرة أحمد بالحديث حول أعمالها مع الفنان الكبير اسماعيل ياسين، مشيرة إلى أنها قدمت معه عملين فقط، أحدهما أخفق، فقالت أحمد: «عملت أول فيلم باسم اسماعيل ياسين وبعدها عمل سلسلة أفلام اسماعيل ياسين، وعملت واحد تاني بس فشل».

وأشارت أحمد في نهاية حديثها عن زملائها في الوسط الفني، تفاصيل علاقتها بالفنان فريد الاطرش مؤكدة أنه كان حريص كل الحرص على أخذ رأيها في أعماله الغنائية، وان صورتهما سويا توجد حتى الآن في الفيوم، وربطتهم علاقة صداقة قوية جدا.

الفنانة سميرة أحمد

سميرة أحمد فنانة مصرية، ولدت لأب يعمل خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط كان مع سبع أشقاء أحدهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهي بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها، وخلال هذه الفترة أحبت نجمات الفن والتمثيل مثل ليلى مراد وشادية وتحية كاريوكا، وبعد إصابة والدها بمرض خطير، اتجهت للعمل في مجال التمثيل ككمبارس حيث قدمت عدد من الأعمال الفنية الهائلة التي تعتبر حصاد عظيم الوسط الفني، وعملت مع عدد من النجوم الكبار كعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وأنور وجدي وغيرها.