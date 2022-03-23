خاص| علي قاسم لـ دوت الخليج عن مسلسل تحقيق: «إمكانياتنا كانت بسيطة وشانك نفس ذوقي»

/687546/خاص-علي-قاسم-لـ-تحيا-مصر-عن-مسلسل-تحقيق-إمكانياتنا-كانت-بسيطة-وشانك-نفس-ذوقي

تصدر مسلسل تحقيق التريند بعد عرضه على منصة WATCHIT خلال الأيام الماضية، وهو مكون من 12 حلقة في إطار من الغموض والفلسفة والإثارة وأشاد الجمهور بدور علي قاسم في المسلسل، وقد صرح الفنان لـ دوت الخليج في لقاء خاص بعض التصريحات حول كواليس المسلسل، نرصدها لكم في السطور القادمة.

صعوبات مسلسل تحقيق

صرح علي قاسم عن الصعوبات التي كانت في المسلسل، قائلًا: الوقت المسلسل صورناه من صيف 2020 خلصناه في اكتوبر 2021 وده شئ مهلك جدا لكل صناع العمل انهم يقعدوا في موسم من مسلسل محدود من 12 حلقة كل ده.

علي قاسم: إمكانيات بسيطة بنحاول نطلع حاجة كبيرة

وتابع قاسم عن الصعوبات قائلًا: كنا بنحاول نطلع إنتاج قيمته عالية جدا وده كان دور شانك كان بيحاول يرفع العمل لفوق وإمكانياتنا عكس اللي باين هي محدودة احنا بنعمل مسلسل مش هيتعرض غير على watchit مش هنعرض على تلفزيون مفيش إعلانات.

وأردف: مفيش المساحة الآمنة المعروفة اللي المنتجين بيصرفوا فيها فلوس وكان بالنسبة لشركة أروما مغامرة، بس في الاول وفي الاخر احنا كنا انتاجيًا محدودين بحكم اننا بنعمل مسلسل على اونلاين بلاتفورم.

علي قاسم والمخرج محمد فتحي شانك

كما صرح قاسم عن تجربته مع مخرج المسلسل، قائلًا: من اول التحضير واننا قعدنا مع دباح ونزود حاجات ودباح ياخد منها حاجات ودينا حاجات حسيت ان احنا نفس الدماغ، حسيت ان احنا نفس الذوق، واول ما قعدنا وابتدينا شغل.

وتابع: من قبل التصوير حسيت اللي هو اوكي احنا تمام انا حاسس ان انا مع حد عنده الطاقة والرؤية المطلوبين، طاقة بحكم أن هو أول مشروع ففي حماس عالي جدًا، والرؤية حسيت ان احنا نفس الذوق ف اوكي الشخص ده هيرفع المشروع.

التشابه بين شخصية علي قاسم في قابيل وتحقيق

وعن مدى التشابه بين الدورين الذي قدمهم قاسم في كلًا من قابيل وتحقيق، قال: لا دي أول مرة بفكر فيها، الكلمة الوحيدة المشتركة بينهم هتبقى “dark” بس في رأيي هما مختلفين تمامًا، نوع الدراما اللي في قابيل مألوفة أكتر من نوع الدراما اللي في تحقيق، كان في مستوى من الإثارة في قابيل بس بردو كان متشال بدراما إنسانية واضحة وصريحة، لكن في تحقيق هو نوع مختلف تمامًا، نقدر نقول نوع جديد، ومختلف.