/687535/15-حفلة-غنائية-متنوعة-تفاصيل-أسبوع-الموسيقى-بمسرح-الزمالك

يشهد مسرح الزمالك شئ فريد من نوعه الفترة المقبلة، وتعتبر فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الموسيقى «زمالك ميوزيك ويك» والذي سيكون بدءا من الخميس 24 مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد لكم أسبوع الموسيقى القادم في مسرح الزمالك وذلك خلال السطور القادمة.

15 حفلة غنائية مختلفة

يجمع مسرح الزمالك 15 حفلة غنائية مختلفة متنوعة المذاقات الموسيقية، والتي تتنوع بين الأندرجراوند والأفريكان والطرب والروك والشعبي، والتي تعتبر أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي والذي يستمر على مدار أسبوع متواصل بمدار حفلة في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

أسبوع الزمالك الموسيقي

ويتم افتتاح فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس 24 مارس، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات المطرب الشعبي رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، والذي على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

طارق صبري مدير مسرح الزمالك

وقد أوضح مؤسس ومدير مسرح الزمالك الفنان طارق صبري أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تنمية لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، وقد أشار إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.

الفرق الموسيقية المشاركة فى أسبوع الزمالك للموسيقى

ويشارك في أسبوع الزمالك، عدد من الفرق المميزة ذات الصيت والشهرة الواسعة، ومنهم:

رضا البحراوى

دى چى توتى

جاوى

وسط البلد

هوس

الوايلى

هاى دام

مزيك

مشوار

أبو سهر

أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى

ومن الجدير بالذكر، أن تأتى أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى كالآتي:

١٠٠ جنيهًا للحفلة الواحدة.

و١٠٠٠ جنيهًا لجميع حفلات الأسبوع.

و٣٠٠٠ جنيهًا لجيمع حفلات الأسبوع “فئة VIP”.