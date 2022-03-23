أحمد شوبير يعلق على تجاهل اتحاد الكرة للشركات الراعية الخاصة بمباراة مصر والسنغال: "شيء غريب.. ولمصلحة مين"

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة المصرى عقد اجتماعا اليوم خاص بمباراة مصر والسنغال، موضحا: "مين اللي بينقل المباراة دي؟ احنا قناة أون قناة مصر قناة الرياضة، والرعاة بريزنتيشن، واللي بيساعدك تذكرتي، الراعي اللي بيصرف ويدفع وعندك قناة دفعت ملايين الدولارات علشان تنقلك المباراة وتمتع وتسعد الشعب المصري، كان بيصعب علينا نروح قنوات تانية ونتفرجش على المباراة في قنواتنا".

وتابع خلال تقديمه برنامج "مع شوبير"، على فضائية أون تايم سبورتس، : "تذكرتي عاملة نظام محترم، وبريزنتيشن عاملة رعاية محترمة، وأون عاملة نقلة أكتر من محترمة، بيبلغوني هشتغل من الساعة 3 للساع 3 وزي العسل على قلبي أشتغل 12 ساعة وسيف هيبقى موجود في الاستاد، وعاملين خلايا نحل كبيرة جدا".

وواصل: "الأستاذ جمال علام يعمل اجتماع مدعاش فيه حد من الناس دي كلها، ولا واحد، دا احنا اللي عاملين كل حاجة، بنموت نفسنا ومخليين حتى حضرتك مبتتفاوضش، كل اللي حضرتك عاوزه، وبنساعد في كل الاتجاهات بكل ما أوتينا من قوة، لكن هذا التجاهل لمصلحة مين، ومين المستفيد من هذا الأمر، احنا بنؤيد الاتحاد في بداية عمله وعاوزينه ينجح، بس هو كمان لازم يكون فيه احترام، يعني ناس متبقاش بهذا الاحترام وهذا الكم من العطاء، هل حد نسى يقول للناس، احنا عاوزين نساعد مش بس نبقى موجودين، عشان نعرف أدوارنا، احنا هنا بنشتغل بروفيشنال، عشان ميتقلش احنا عندنا أخطاء، والأمر كان غريب جدا ومستغرب، ومندهش للغاية، أنا محافظ على العلاقة وكل حاجة لكن محافظ على شغلي وعملي والإجادة اللي ممكن نعملها إلى أعلى درجة، من ينكر دور بريزنتيشن وأون تايم سبورتس وتذكرتي، أدوار وطنية رائعة، غير عادية، ونرجو ألا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى".