الإفتاء تحسم الجدل بشأن التعامل بـ شهادات الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأكدت "الدار"، فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن شهادات الاستثمار حلال وجائزة، ولا شُبهة فيها.

وذكرت الإفتاء أن شهادات الاستثمار هى عقد تمويلٍ، ولا تُعَد، بأى حالٍ من الأحوال، قرضًا، مشيرة إلى أن عقود التمويل هى فى الحقيقة عقود جديدة، والعقود الجديدة، غير المسماة فى الفقه الموروث، جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها.

وتابعت: "الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح، والأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات، هو دعم الوعى الادخارى، وتقوية الاقتصاد المصرى".