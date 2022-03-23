وزير الطاقة البوروندى يشيد بالجهود المصرية لدعم الكهرباء فى بلاده

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الكهرباء والطاقة والمعادن البوروندى الدكتور إبراهيم أويزى، عن تقديره البالغ والحكومة البوروندية للجهود المصرية المبذولة لدعم مجال الكهرباء والطاقة وتحديثه فى بلاده فى ضوء ما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة ومشهودة فى هذا القطاع الحيوى.





جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير ياسر العطوى سفير مصر لدى بوروندى، مع الوزير إبراهيم أويزى، فى إطار الجهود المبذولة لدعم العلاقات الثنائية المصرية البوروندية فى مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة والتعدين.

ذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن الوزير البوروندى أعرب عن تطلع حكومة بلاده ووزارة الكهرباء والطاقة والتعدين لمواصلة التعاون الايجابى المثمر مع الجانب المصرى، منوهًا بما توليه القيادة السياسية البوروندية من اهتمام شخصى لتطوير وتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية لبلاده مع مصر، كما أشاد بحرص مصر المستمر على دعم الجهود التنموية وخطط الإصلاح الشامل فى بوروندى.

وتناول اللقاء مسار الخطوات التنفيذية الخاصة بسبل دعم مصر للجهود البوروندية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة التغذية الكهربائية، وذلك فى إطار متابعة المباحثات التى جرت بين وزير الكهرباء والطاقة البوروندى ووزير الكهرباء والطاقة المصرى فى يوليو الماضى بالقاهرة.