متحدث الوزراء: لا مساس بدعم التعليم والصحة في الموازنة الجديدة

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل او حياة المواطن المصري، قائلا: "أوجه الإنفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة لن يتم المساس بها".
وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن موازنة العام المالي المقبل قد ترفع شعار التقشف المالي وهذا لا ينطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن.
وأوضح أنه مع بداية جائحة كورونا صدرت قرارات تقيد بعض أوجه الإنفاق التى يمكن تأجيلها وهو ما سيتم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل مختلفة عن الأعوام السابقة ويمكن أن نسميها موازنة أزمة.
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