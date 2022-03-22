عاجل- ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء اليوم، أن موجة انخفاضات فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى ستنتهى يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل نشهد ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة وعلى مدار الأسبوع المقبل، وزيادة سطوع أشعة الشمس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت فى بيانها الصادر بأن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، أوضح استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية لاسيما محافظة مرسى مطروح، ومناطق من الوجه البحرى، وأضافت هيئة الأرصاد فى بيان لها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه يوجد توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.