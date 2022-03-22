عاجل- حالة الطقس: تقلبات جوية جديدة بسبب بمنخفض يضرب البلاد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، مساء اليوم، إن المنخفض يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وتقل حدتها على السواحل الشرقية، حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ومن المتوقع، أن يسود غدًا طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 17 درجة مئوية السواحل الشمالية 15درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 23 درجة مئوية، ونوهت الأرصاد أنه اعتبارًا من السبت 26 مارس 2022 ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.