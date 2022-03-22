/687530/النائبة-آية-مدني-منبهره-باستضافة-الجامعات-المصرية-لبطولة-العالم-للخماسي-الحديث

أبدت النائبة آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سعادتها و انبهارها بتنظم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، بمقر الجامعة الأمريكية في مصر، مؤكده أنها ثاني صرح جامعي مصري يستضيف أهم بطولة للعبة الخماسي الحديث بعد استضافة ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، البطولة السابقة.

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واعتبرت مدني، على هامش المؤتمر الصحفي للبطولة، أن بطولة العالم للخماسي الحديث مخترق الجامعات المصرية،وأن هذا الأمر يدعو للفخر خاصة وأن الجامعات المصرية مدركة تمامًا لوضع مصر وامكانياتها.

النائبة آية مدني :منبهره باستضافة الجامعات المصرية لبطولة العالم للخماسي الحديث

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن تنظيم مصر وجامعاتها لمثل هذه البطولة المهمة، يوضح حجم الجهد الكبير المبذول من الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجهد يحسب للاتحاد المصري ومجلس ادارته برئاسة المهندس شريف العريان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، خاصة أنها البطولة الأولى التي تقام بالنظام الجديد للعبة. وتمنت مدني النجاح للاعبين المصريين وأن يحققوا نتائج مشرفه في البطولة.