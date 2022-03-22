خاص.. حنان سليمان تكشف عن رأيها في العمل مع أكرم حسني

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كشفت الفنانة حنان سليمان لموقع دوت الخليج، عن الشخصية التي تقدمها في مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه في رمضان 2022، وعن كواليس العمل وشعورها تجاه أسرة المسلسل، كما صرحت عن رأيها في النجم أكرم حسني.

دوت الخليج يكشف لكم تفاصيل شخصية الفنانة حنان سليمان في مسلسل مكتوب عليا ورأيها في أكرم حسني

حنان سليمان تتحدث عن أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا

صرحت الفنانة حنان سليمان عن رأيها في النجم أكرم حسني، الذي يقدم دور البطولة في مسلسل مكتوب علينا، وهو ابن حنان سليمان في المسلسل، وأشارت إلى أنها تعمل للمرة الأولى مع أكرم حسني، وقالت عنه: "هو مجتهد وشاطر وملتزم قوي، وبحسه طيوبة قوي وحد جميل"، كما أشارت إلى الراحة النفسية التي تشعر بها خلال أوقات تصوير المسلسل، بسبب الألفة التي سرعان ما تشكلت بينها وبين باقي أسرة المسلسل، وقالت: "حسيت أنهم شبهي".

حنان سليمان تكشف عن شخصيتها في مسلسل مكتوب عليا

تحدثت الفنانة حنان سليمان عن شخصيتها في مسلسل مكتوب عليا، وذلك في حوار خاص مع دوت الخليج، وأوضحت أنها تلعب دور والدة البطل، الذي يجسده الفنان أكرم حسني، وقالت: "هي زي كل أم مصرية"، وأشارت إلى أن المواقف التي يناقشها المسلسل وتتعرض لها الأم في الحلقات المختلفة هي مواقف من الحياة العادية التي تمر بها كل أم مصرية، خاصة المواقف التي تجمعها بأفراد أسرتها، والأحداث الغريبة التي تحدث لأبنها.

حنان سليمان عن فريق الإخراج والإنتاج في مسلسل مكتوب عليا

أعربت الفنانة حنان سليمان عن تعونها السابقة مع فريقي الإخراج والإنتاج في مسلسل مكتوب عليا، وقالت: "أنا أشتغلت معاهم قبل كدا ومرتاحة في التعامل معاهم"، والجدير بالذكر أن فريق الإخراج في مسلسل مكتوب علينا بقيادة المخرج كريم الحلفاوي الذي تعاونت معه خلال مسلسل حلوة الدينا سكر، وإنتاج المسلسل للمنتج كريم أبو ذكري الذي تعاونت معه أيضًا في مسلسل حلوة الدنيا سكر، وأوضحت مدى التفاهم والراحة بينها وبين كل فريق علم المسلسل، ورغم أنها تتعاون لأول مرة مع عدد من نجوم مسلسل مكتوب عليا، إلا أنها تشعر بتفاهم كبير بينها وبينهم.