نجوم الفن خارج عن المألوف في مسلسلات رمضان 2022.. هاني رمزي مفاجأة

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تحمل مسلسلات رمضان 2022 عدد من المفاجآت التي لم يتوقعها الجمهور، وذلك بسبب دخول عدد من نجوم الفن المشاركين في السباق الرمضاني المقبل، في أدوار مختلفة لم يسبق لهم تقديمها طوال مسيرتهم الفنية، ومنهم من لم يتوقعهم الجمهور في هذا الدور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجوم الفن في أدوار مختلفة ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

هاني رمزي في مسلسل «العائدون»

يخوض الفنان هاني رمزي تجربة فنية جديدة بمشاركته في مسلسل «العائدون»، والذي يعد عمل سياسي من الدرجة الأولى، وهو أمر ليس بالمعتاد على أعمال هاني رمزي التي دائما تحمل في ثناياه الكوميدية، وكان هاني رمزي مفاجأة هذا الموسم بعدما أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مشاركته في هذا العمل الرمضاني، وبدأ الجمهور يتسائل هل سيحقق هاني رمزي نجاح بهذا المخاطرة الكبيرة، أم سيخفق بسبب حداثة الدور عليه.

نرمين الفقي مفاجأة الكبير 6

فاجأت نرمين الفقي الجمهور بمشاركتها في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «الكبير أووي 6»، وهو عمل كوميدي لم يسبق للفنانة تقديمه من قبل، فاعتادت الفقي في أعمالها الدرامية على وجهها الدرامي وتعابيرها الحادة، ولم تقترب من الكوميديا سوى في عمل مسرحي واحد فقط، ومن المقرر أن تظهر الفقي في حقلتين فقط من العمل في دور خاص بشخصية حزلئوم وابنه الذي يظهر في الجزء الجديد.

طفل الغزالة رايقة في أكثر من عمل درامي

يخوض الطفل محمد أسامة، الشهير بطفل «الغزالة رايقة»، أولى تجاربه الدرامية من خلال المشاركة في أكثر من عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل، فيشارك في مسلسل «جوقة عزيزة»، وهو عمل لبناني من بطولة الفنانة نسرين طافش ويظهر من خلاله بدور مغني في أحد الكباريهات، أما العمل التاني الذي يظهر فيه مسلسل «الكبير 6»، بطولة الفنان أحمد مكي.

يسرا في عمل درامي كوميدي لأول مرة

اعتادت الفنانة يسرا على تقديم قضايا إجتماعية هامة خلال أعمالها الدرامية المعروضة في السباق الرمضاني، ولكن تخوض سباق مسلسلات رمضان 2022 بعمل كوميدي لأول مرة تحت عنوان «أحلام سعيدة»، بجانب كلا من عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

شيرين رضا وفيفي عبده ثنائي غير متوقع

تجتمع كلا من الفنانة شيرين رضا والراقصة فيفي عبده لأول مرة في السباق الرمضاني 2022 وهو أمر غير متوقع بالنسبة لعدد كبير من الجمهور، إذ يتعاونا في مسلسل «شغل عالي»، عمل درامي كوميدي ويشارك في بطولته كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين.