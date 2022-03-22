معجزة قنا من «ذوي الهمم» .. مكتوب على جسمها لفظ الجلالة.. وحفظت القرآن كاملاً بقراءاته السبع

معجزة ظهرت فى قنا، الطفلة همسات حفظت كتاب الله لتكون عوضاً لأسرتها، ربما لم يتوقع الجميع بأنها ستنال هذا التكريم الربانى، حفر اسم لفظ الجلالة على جسدها فكانت نوراً لمن يعرفها، رغم إصابتها بمرض نادر جعلها من ذوى الهمم، غير أنها أصبحت أيقونة الخير فى قريتها.

همسات خالد محمود، البالغة من العمر 12 عامًا، من قرية الشلايلة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بدأت معاناتها في وقت مبكر، بعد مرورها بظروف صحية منذ الولادة، فولدت بعيب خلقي، ووجود مياه زائدة بالمخ، مما ينتج عنه طرد كامل للعين خارج تجويفها.

الشيخة همسات، هكذا اعتاد أهالى القرية أن ينادوها تجدها مثالا للصبر والتحمل ولكن وأمام هذا الأمر كرمها الله بنقش اسمه على جسدها، “بدأت حفظ القرآن الكريم خلال دراستى بالصف الثاني الابتدائي” بدأت حديثها معنا بهذه الطريقة وصفت أنها كانت على موعد مع حفظ كتاب الله فى سن صغيره، فاقدة لنعمة البصر، ولكنها تمكنت من صنع ما لم يتمكن منه المبصرون، حفظت كتاب الله ولم تكمل عامها الـ 12 بالسبع قراءات، استخدمت أسهل الطرق للوصول إلى ماتريد، “والدى ساعدنى كثيراً فى الحفظ والسماعة سهلت الموضوع” أشارت إلى أن والدها كان بجوارها خطوة بخطوة، حتى حفظت كتاب الله.

رحلتها مع كتاب الله

تأثرت بعدد من القراء أبرزهم فارس عباد والشيخ السديس، اعتادت على سماعهما يومياً لمراجعة القرآن لعدم النسيان، مشيرة إلى أنها تحب أيضًا دراستها وتجتهد فيها حتى تحقق حلمها.

يشير خالد محمود، والد الشيخة همسات، أن ابنته ولدت بعيب خلقي، عبارة عن مياه زائدة في المخ، وبعد معاناة استمرت لسنوات بحثا عن العلاج، في أيام قاسية، طرقت فيها الأسرة كل أبواب الشفاء في المستشفيات والعيادات الخاصة ، مشيرا أنه تم تركيب صمام بالمخ لطرد المياه الزائدة، وكانت تبصر حتى السادسة من عمرها، وبعد تركيب الصمام، أصيبت بسخونية وحمى وارتفاع درجة الحرارة، ثم فقدت على إثرها بصرها .

نفسي أقابل الرئيس السيسي

وأضافت همسات خالد، إنها أحبت حفظ القرآن الكريم وبدأت فى تعليم القرآن عن طريق الاستماع والتلقين لأنها لم تلتحق بمدارس، كما أنها لا تجد صعوبة فى الحفظ وقراءة القرآن والذهاب إلى الكتاب الذى يساعدها والدها وأسرته فى توصيلها إليه، وتمنت أن تحصل على رحلة عمرة برفقة والديها فى شهر رمضان الكريم.

وتمنت همسات خالد، أن يكرمها الله بنعمة الشفاء حيث تحتاج إلى جراحة فى الفكين ليسهل عليها النطق والكلام وهو ما تتمناه من المسئولين، وتريد مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وزيارة الكعبة الشريفة.