/687513/برقصة-وملابس-مثيرة-بوسي-شلبي-تحتفل-بعيد-ميلادها-في-حضور-النجوم

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلادها من خلال حفل بطريقة مميزة وملفتة، حيث أنها أرتدت هي وكل حضور الحفل ملابس صيفية على نمط ملابس جُزر هواي، كما كانت الورود الملونة في كل مكان في الحفل الذي كان في الهواء الطلق.

دوت الخليج يرصد احتفال بوسي شلبي في عيد ميلادها على طريقة جزر هواي والورود الملونة

عيد ميلاد بوسي شلبي في دبي بأجواء صيفية وورود ملونة

كان عيد ميلاد الإعلامية بوسي خلي منذ 5 أيام، ولكنها أحتفلت به اليوم في دبي، في الهواء الطلق وبملابس هواي الصيفية المبهجة، إلى جانب ورود ملونة كبيرة على رأسها، مع عُقد من الورد، وتزينت بهذه الإطلالة بوسي شلبي ومعظم حضور الحفل، ونشرت صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "شكرا منال علي عيد ميلادي المختلف".

نجمات الوطن العربي في عيد ميلاد بوسي شلبي بملابس هواي

حضرت عيد ميلاد الإعلامية المصرية بوسي شلبي عدد كبير من نجمات العالم العربي، كان أبرزهم المخرجة إيناس الدغيدي من الأصدقاء المقربات لبوسي، ولطيفة وشذى حسون، ونشرت بوسي شلبي على حسابها الرسمي على الإنستجرام عدد من الفيديوهات من أول الحفل حتى الآن، ظهر فيها كل الضيوف مستمتعين بالأجواء المختلفة، والفقرات المسلية التي كانت في الحفل مثل رسمهم بطريقة الكريكاتير، وتصويرها فيديو بطريقة جديدة، غير الرقص على الإغاني والطبول المشابهة لأجواء جزيرة هواي.

تعليقات الجمهور على حفل عيد ميلاد بوسي شلبي

سخر الجمهور من بوسي شلبي وكتب عدد من متابعيها على الإنستجرام، تعليقاتهم على الصور والفيديوهات ينتقضونها، خاصة أن رمضان على الأبواب، فالت واحدة: "انتو معندكوش شتاء ولا سقعه زينا"، وقالت أخرى: "ما هذا العري في هذا الشهر الفضيل رمضان على الابواب اتقوا االله"، وأضافت أخرى: "حلوه الفرحه كل سنه وانتي طيبه بوسي بحبك اوي بس مش حلو اللبس ولا التصوير بشكل الملابس ده"، إلى جانب عدد من التعلقات التي تريدها احترام سنها، أن ما تفعله وترتديه هي ومن معها في الحفل لا يليقوا بأعمارهن.