عاجل- مى عبد الحميد: هناك إجراءات لمنع التلاعب فى عمليات الحجز (خاص)

جدة - نرمين السيد - صرحت الدكتورة مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن عملية حجز الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكترونى للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg بمشروع "سكن مصر".





وبدأت صباح أمس الإثنين ومستمرة حتى مساء اليوم حتى الثانية عشر منتصف الليل، وتبدأ غدا الأربعاء 23 مارس حجز وحدات مشروع "دار مصر" ومستمرة حتى مساء الخميس 24 مارس حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وتبدأ حجز وحدات مشروع جنة فى صباح يوم الأحد 27 مارس، ومستمرة حتى مساء الإثنين 28 مارس حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وتبدأ حجز الوحدات بكل المشاريع "سكن مصر – دار مصر - جنة" فى صباح يوم الثلاثاء 29 مارس ومستمرة حتى مساء الأربعاء 30 مارس حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وقالت رئيس صندوق الإسكان إن عمليات الحجز تتم بيسر وفى هدوء ومن خلال منظومة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، وأن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة أى محاولات للتلاعب فى عمليات الحجز أو حجز أكثر من وحدة فى نفس الوقت من خلال ربط كل رقم تعريفى لعنوان بروتوكول الإنترنت IP Address لكل حاسب آلى يتم الدخول من خلالها لعملية حجز واحدة، بخلاف إجراءات التأمين للمنظومة بشكل كامل والتى تعتمد على أحدث التقنيات تماشيا مع معايير السلامة والأمن المعلوماتية على مستوى العالم.

وأشارت الدكتورة مى عبدالحميد إلى أن بعض المستخدمين قد يواجهون بعض البطء فى عملية تصفح الموقع ولكنها تكون مؤقتة ولحظية وجارٍ متابعة كل العمليات التى تتم على الموقع المخصص للحجز حفاظًا على سهولة الحجز.