وزيرة البيئة: تبادل المعلومات يُحد من تأثيرات التغير المناخى (صور)

جدة - نرمين السيد - ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية المعلومات الجوية والمناخية فى الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك ظواهر الطقس والمناخ التى أصبحت أكثر توترًا وشدّةً فى أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ، ولما تسببه من أخطار متعددة أكبر من أى وقتٍ مضى فى حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكانى والتوسّع الحضرى والتدهور البيئى.

حضر الاحتفال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، والدكتورة سحر أحمد إسماعيل رئيس المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية وشؤون الإعلام ولفيف من قيادات وزارة الطيران وممثلى وسائل الإعلام.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم توضيحى عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مجال رصد الظواهر المناخية، وتقلبات الطقس والتنبؤات بالسيول وتحديات التغيرات المناخية وطرق مواجهتها.

وفى كلمته خلال الاحتفال، أشاد محمد منار وزير الطيران المدنى بالدور الكبير الذى تقوم به الهيئة العامة للأرصاد فى التنبؤ بحالة الطقس والمناخ وتبادل البيانات والمعلومات الجوية بين مختلف قطاعات الدولة من أجل تسهيل المهمة الجوية والبحرية والظروف المناخية فضلًا عن إمكانياتها بالتنبؤ بالكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها، مضيفًا أن الاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية يعكس أهمية هذا المرفق الحيوى فى مجال الرصد الجوى ويبرز الدور الفعال الذى تقوم به المنظمات المعنية بالأرصاد الجوية من خلال تبادل الرؤى والخبرات خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم أجمع.

وأكد وزير الطيران المدنى على اهتمام الدولة المصرية بتوجيهات ودعم القيادة السياسية بملف تغير المناخ وكللت هذه المجهودات باختيار مصر لاستضافة أهم حدث عالمى متعلق بالتغيرات المناخية وهو مؤتمر "الأطراف COP27" للأمم المتحدة الخاص فى نوفمبر المقبل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بمشاركتها وتواجدها فى الاحتفال باليوم العالمى للأرصاد الجوية، مؤكدة أهمية هذا المرفق الحيوى كونه يمد جميع قطاعات الدولة المصرية بالمعلومات والبيانات المناخية.

وأشارت فؤاد إلى أهمية الخريطة التفاعلية ذات التقنيات العالية ودورها فى تبادل معلومات الطقس والمناخ لجميع قطاعات الدولة، كما نوهت إلى أهمية مؤتمر المناخ "COP27" الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام كبير بالتغيرات المناخية وآثارها على نواحى الحياة.

وأوضحت الوزيرة الترابط بين تعريفى الطقس والمناخ كونهما يؤثران على جميع نواحى الحياة، مشيرة إلى الدور التنسيقى الذى تقوم به وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتعاون مع جميع قطاعات وأجهزة الدولة المصرية بشأن القضايا والموضوعات المتعلقة بقضايا الطقس والمناخ فضلاً عن الاستعداد والإنذار المبكر للتغيرات المناخية وكيفية التغلب على التحديات الطارئة.

فيمأ، أشار اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى كلمته إلى أن الهيئة دأبت تحت مظلة وزارة الطيران المدنى على تعزيز منظومة الإنذار المبكر بداية من تطوير منظومة رصد مخاطر الطقس والمناخ والتنبؤ بحدوثها وآثارها وصولاً إلى نشر التحذيرات وتوصيلها إلى كافة متخذى القرار والمعنيين وعامة المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة مثل الطيران والنقل والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.

وقد آن الآوان لتضافر كل قطاعات الدولة للتكامل فيما بينها لتحسين قدرات الدولة فى الوقاية والتأهب للتغيرات المناخية، وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية دوما على التنسيق مع سلطات إدارة الكوارث وكافة الجهات والقطاعات المعنية، فى سبيل حماية بلدنا الحبيب من مخاطر التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقب الاحتفال، أجرى وزير الطيران جولة تفقدية داخل هيئة شاهد خلالها أجهزة الرصد والتنبؤ ومكتبة الهيئة التى تضم مخطوطات نادرة، حيث قدم الشكر لجميع العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المتميزة وتفانيهم فى العمل.

يذكر أن العالم يحتفل فى مثل هذا اليوم، باليوم العالمى للأرصاد الجوية، والذى يوافق الذكرى السنوية للاتفاقية التى أسستها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" فى عام ‎1950، وهى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، تضم 193 عضواً من الدول والأقاليم، كما أنها معنية بمجالات الأرصاد الجوية "الطقس والمناخ"، والهيدرولوجيا التطبيقية، والعلوم الجيوفيزيائية المتصلة بها، وفى هذا اليوم يتم عرض الإسهامات الجوهرية التى تقدمها المنظمة لتحقيق سلامة المجتمع.