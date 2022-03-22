عاجل- الطقس الآن: أمطار متفاوتة الشدة فى هذه المناطق (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، أوضح استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية لاسيما محافظة مرسى مطروح، ومناطق من الوجه البحرى.





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