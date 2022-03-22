نواب بإقتصادية البرلمان لـ دوت الخليج: ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة» خطوة إيجابية.. وإعفاءات قطاع الصناعة من الضريبة العقارية «غير كافي»

/687512/نواب-بإقتصادية-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-ضم-أسر-جديدة-لـتكافل-وكرامة-خطوة-إيجابية-وإعفاءات-قطاع-الصناعة-من-الضريبة-العقارية-غير-كافي

أشاد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ، بحزمة الإجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من الآثار السلبية والتداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الاوكراينة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تؤكد سياسات الدولة فى الجمهورية الجديدة على ضرورة توفير برامج للحماية الاجتماعية وحياة كريمة للمواطنين.

دوت الخليج

أمين سراقتصادية النواب لـ دوت الخليج: ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة» يؤكد حرص الدولة على توفير حماية اجتماعية لمواطنيها

أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر اقتصادية النواب، بمجموعة الإجراءات التي أتخذتها الحكومة، للتخفيف من تدعيات الازمة الروسية الأوكرانية، عن كاهل المواطنين، من خلال تخصيص ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، تأتي فى إطار حرص الدولة على توفير حماية الاجتماعية للمواطنين بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأوضح النائب أحمد دياب، أن هذه الأزمة أشد من أزمة جائحة فيروس كورونا كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي سارعت باتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، فضلا عن انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول التي أحدثت نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا.

ولفت أمين سر اقتصادية النواب، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت فى وجود تداعيات سلبية عديدة مختلفة عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وسريعة، خاصة أسعار السلع الغذائية، مما جعل الحكومة تضطر لأخذ بعض السياسات النقدية الجديدة للتصدي لتدعايات الأزمة.

وتوجه النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على توجيهاتها للحكومة باتخاذ الإجراءات من شأنها التخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية، مضيفا أن الحكومة تحرص على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التابعة للوزارت والمعارض التي تقيمها فى مختلف المحافظات.

وأشار أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ شهريا، يؤكد حرص الحكومةوالقيادة السياسية على توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل.

وكيل إقتصادية الشيوخ لـ دوت الخليج: إعفاءات قطاع الصناعة من الضريبة العقارية «غير كافي»

أكد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزيرالمالية الدكتور محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، تهدف للتخفيف من تداعيات التضخم العالمي وتأثيره على ارتفاع الأسعار، إضافة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات التي واجهتها معظم دول العالم.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث العالمية، مضيفا أن قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه،غير كافي، مشددا على ضرورة توفير الدعم بشكل أكبر للقطاع باعتباره أكبرمورد لفرص العمل وقاطرة للتنمية فى الاقتصاد المصري.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، يساهم فى تشجيع الاستثمار المؤسسى، ويدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.

وأشاد وكيل اقتصادية الشيوخ،النائب ياسر زكي، بإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بنسبة ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.