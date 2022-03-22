/687521/تدريبات-قوية-لمنتخب-مصر-بحضور-أشرف-صبحي-صور

أدى منتخب مصر تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي،استعداداً لمواجهة السنغال، ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وأدى المنتخب تدريبه في استاد الدفاع الجوي تحت قيادة كارلوس كيروش، الذي شد من أزر اللاعبين وقام بتحميسهم قبل مواجهة السنغال الهامة.

وشارك في المران جميع اللاعبين التي اُستدعيت للقائمة، بالإضافة للمحترفين على رأسهم محمد صلاح، الذي شارك وأطمأن الجهاز الفني عليه، خوفاً من تفاخم إصابته مع ليفربول مؤخراً، ولكن أكد اللاعب أنه على ما يرام ولا يوجد شئ يعيقه من المشاركة.

وحضر التدريبات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بجانب وليد العطار المدير التنفيذي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وحرصوا على رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني بالكامل من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية والتأهل لكأس العالم، بالفوز على السنغال.

وتقابل منتخب مصر مع السنغال منذ أقل من شهرين في المباراة النهائية، وفازت حينها السنغال بركلات الجزاء الترجيحية لتتوج بالبطولة على حساب الفراعنة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

حظر الكحول والمخدرات بمدرجات مباراة مصر والسنغال

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

ويقترب الطرح الثالث على التوالي من تذاكر مباراة مصر والسنغال بالقاهرة، والتي انتهى الطرح الثاني أمس بعد تكدث وهجوم قوى على تذاكر المباراة، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي وحسم بطاقة التأهل.