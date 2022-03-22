/687520/حلا-شيحة-تثير-الجدل-حول-موقفها-من-الحجاب-للمرة-الثانية-والجمهور-مش-مصدقين-إنك-قلعتيه

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة الجدل حولها للمرة الثانية، بشأن خلعها وارتدائها للحجاب خاصة وأنها معروفة بترددها حول ذلك الأمر، فهي تعد من أكثر النجوم الذين تارة يرتدون الحجاب وتارة أخرى يخعلونه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ظهور حلا شيحة بدون حجاب

نشرت حلا شيحة صورة لفتاة بشعرها في حضن والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: «حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا، عمرك أبدا ما اتعصبتي علينا ودايمًا تحتوينا وعمري ما خفت اتكلم معاكي وأحكي لك دايمًا جميلة حتى في زعلك، متفهمة ولو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد، بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة.. ربنا يخليكي لينا ويسع قلبك دايمًا».

الجمهور يتسائل حول موقع حلا شيحا من الحجاب

بعدما نشرت حلا شيحة الصورة بدقائق قليلة، انهالت تعليقات الجمهور عليها بالتساؤل حول حقيقة خلعها الحجاب، وبدأ البعض يطلب منها الخروج عن صمتها والرد على تلك الشائعات، ورجح البعض أن هذه الصورة تعود لابنتها الصغيرة مع جدتها ووالدة حلا شيحة.

ليست المرة الأولى

جدير بالذكر أنه أثارت حلا شيحة الجدل منذ أيام أيضا لنفس الأمر، بعد ظهورها في دبي بدون حجاب، ضمن عرض فيلمها القصير “أثل”، ولكن تبين أنها شاركت في فيلم أثل بعد عودتها من الاعتزال العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة التي تم اختيارها لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد.

اخر أعمال حلا شيحة

وتعد آخر أعمال حلا شيحة مشاركتها في بطولة فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني ويعد الفيلم أول بطولة سينمائية لها عقب عودتها من الاعتزال، ويشاركهما في البطولة كلا من ماجد الكدواني، إياد نصار، وشيرين، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، وآخرين والفيلم كان من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ودارت احداث الفيلم حول تامر حسني الذي يرتبط بوالدته بشكل كبير ولكن يتعرض لحالة نفسية ومرض نادر يصاب به عدد ضئيل جدا من الأشخاص، يقع في حب حلا شيحة ولكن مرضه يمنعه عن ذلك، وبعد معرفة حلا بالأمر تذهب لمساندته في محنته.