النائبة ابتهاج الطوخي لـ دوت الخليج :قرارات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار تدعم المواطن

/687518/النائبة-ابتهاج-الطوخي-لـ-تحيا-مصر-قرارات-الحكومة-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-تدعم-المواطن

ثمنت النائبة إبتهاج الطوخي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بإن قرار ضم 450 ألف أسرة جديدة في نظام "تكافل وكرامة" جاء في صالح المواطن البسيط وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة بالإمس تعمل علي دعم المواطن وتخفيف العبء علية وأن الدولة تعمل علي ضمان توفير حياة كريمة للمواطن المصري .

دوت الخليج

قرارات البنك المركزي تفيد بالحفاظ المقدرات المالية لمصر

وأشادت الطوخي في تصرحات خاصة لتحيا مصر، بقرارات محافظ البنك المركزي موضحة أن القرارات تفيد بالحفاظ علي المقدرات المالية لمصر وأيضا الحفاظ سيولة النقد الأجنبي من أجل توفير احتياجات للمواطنين في ظل هذة الأزمة الدولية إلتي تمر بها ،لافتة إلى أن الدولة تسعي لتوفير السيولة لدي البنك المركزي مع متطلبات الدولة في السوق الدولي .

أجتياز الدولة المصرية في أزمة كرونة

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية شهدت صعوبات خلال العامين الماضين، نجحت فى تجاوزها بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الدولة اجتازت أزمة كورونا التي تسببت فى دولة المصرية وأدت إلي وقوف الإستثمار لفترة وإيضا القضاء علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الي تم اجتياز هذة الأزمة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسيمن قبل الاجرائات الاحترازية ،مضيفا أن الدولة حفظت علي مزانية المدفوعات والايرادات مع النقد الأجنبي .

وأكدت النائبة أن قرارات الحكومة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ، من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية التي اصدرتها الحكومة خلال الفترة الإخيرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفا أن رفع سعر الفائدة تساعد على التشجيع على الاستثمار في السوق المالي .

التعاون الكامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية بهدف تخفيف اسعار السلع علي المواطن

وقال الدكتور على المصيلحى أن الدولة تبذل كل جهودها للحفاظ على المخزون الاستراتيجى في كافة السلع، موضحا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيراً إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن،لافتة على التعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص وايضا الغرف التجارية لتوفير السلع المختلفة للمواطن المصري.