/687516/بعد-ارتفاع-الأسعار-أحمد-العوضي-يوجه-نصيحة-للمواطنين-ساعد-الغلبان-لو-انت-مقتدر

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة خاصة للمواطنين بعد أن مرت الدولة بأزمة قوية نتيجة ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب على كل مقتدر مساعدة الفقراء.

دوت الخليج يرصد نصيحة أحمد العوضي للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ان شاء الله ربنا يعديها علي خير، في الاوقات دي متخافش انك تنفق في سبيل الله وتساعد الغلبان لو انت مقتدر، ومتخافش ربنا قال في سورة البقره (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، يعني انفق في سبيل الله ولا عمرك تخاف ولا تحزن، ربنا يعديها علي خير ان شاء الله».

أحمد العوضي في فيلم البلدوزر

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد العوضي، للمشاركة في عمل فني جديد بعنوان «البلدوزر»، بالتعاون مع المخرج طارق العريان والمنتج تامر مرسي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لعرضه بعد رمضان 2022.

تدور أحداث الفيلم حول رياضة قتالية مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، ويجسد الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث فيلمه الجديد “البلدوزر”، شخصية ملاكم كما كان يحضر لهذا الدور منذ فترة، ومن جانبها الشركة المنتجة تواصل اختيار باقي أسماء الأبطال وفريق العمل المشاركين ضمن الأحداث.

والمقرر أن يطرح الفيلم في موسم العيد، ولذلك يغيب الفنان أحمد العوضي عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير

وسبق وأن شارك العوضي في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل اللي مالوش كبير الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، وشاركه البطولة كلا من ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود عمرو محمود ياسين، ومحمود حافظ، وآخرين والمسلسل كان من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.

وجدير بالذكر أنه فجع الموت الفنان أحمد العوضي في وفاة خاله، وأعلن عن رحيله من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب قائلًا: «خالي الحبيب.. ربنا يرحمك ويغفرلك».