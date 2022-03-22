«عاشرها معاشرة الأزواج»..السجن 15 عاما لتربي بمقابر حلوان

/687515/عاشرها-معاشرة-الأزواجالسجن-15-عاما-لتربي-بمقابر-حلوان

قضت محكمة جنايت القاهرة، بالسجن المشدد 15سنة لتربي بتعهمة إشعال النيران داخل إحدي المقابر، للإنتقام من الشخص المسئول عن إدارتها، فضلا عن قيامه بنبش مقبرة واستخراج جثة امرأة حديثة الوفاة والتعدي عليها جنسيا.

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المحكمة أسندت أمر بإحالة المتهم الذي يعمل تربي، بتهمة إشعال النيران عمدا بمقبرة، انتقاما من خصمه المسئول عنها، كما أسندت له تهمة انتهاك قبر سيدة متوفية والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

السجن 15 عاما لتربي بمقابر حلوان

الشاهد الأول أكد أنه شقيقته توفت إثر إصابتها بفيروس كورونا ودفنها بمقابر العائلة، إلا أنه تفاجأ بعدها بكسر قفل المقبرة وإشعال النيران بها.

وأكدت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته أكدت أن المتهم هو من قام بارتكاب واقعة انتهاك حرمة القبور وإشعال النيران بجثمان السيدة المتوفاة عقب معاشرته لها، بمحض الانتقام من المسئول عن حماية المقابر وإدارتها نتيجة خلاف بينهم .

حريق هائل يلتهم مخزن خردة بالغربية

وكانت قد نجحت الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في إخماد حريق هائل داخل مخزن الخردة بشركة غزل المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

و تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغات من أمن شركة غزل المحلة الكبرى، بإندلاع حريق داخل مخزن الخردة، دون وقوع إصابات.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرو على ألسنة النيران، قبل أمتدادها للأماكن المجاورة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية، ان الحريق فى عوادم والخرده والبلاستيك، نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.