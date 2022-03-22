/687514/استاد-القاهرة-الكابوس-المخيف-للمنتخب-السنغالي-قبل-مواجهة-مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب بين المنتخبين، في حضور جماهيري مايقرب من 65 ألف متفرج، ليطير الطرفين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الأياب.

منتخب السنغال على استاد القاهرة

خاض المنتخب السنغالي مبارتين على استاد القاهرة الدولي، نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الأول والسقوط في الثاني وخسارة الحلم الذي تحول لكابوس على أسود التيرانجا.

لعب منتخب السنغال مباراة دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث حقق الفوز على أوغندا 1-0 بهدف ساديو ماني، وخسر في اللقاء الثاني أمام الجزائر في نهائي البطولة بهدف دون رد.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لبطولة كأس للمرة الثانية على التوالي، والتي سبق وحسمها نسخة 2018 روسيا، على حساب كونغو الديمقراطية.

طريق المنتخب الوطني للدور النهائي

حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

تأهل منتخب الفراعنة للدور النهائي من التصفيات جاء بالعديد من المخاطر، لتصدر المجموعة على حساب كلا من "الجابون – وليبيا – وأنجولا"، والتي حقق فيها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.