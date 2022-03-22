/687510/فيديو-بنات-شيرين-عبد-الوهاب-تحتفلن-بعيد-الأم-بطريقة-مميزة

قدمت نجلتي النجمة شيرين فيديو لها بمناسبة عيد الأم، معربين عن مدى حبهما لها، وتمنيهاتمها أن تظل والدتهما تتمتع بكل الصحة والفرحة، وأعادت شيرين نشر الفيديو على حسابها الرسمي على إنستجرام، موجهة رسالة خاصة لهما.

دوت الخليج يرصد احتفال ابنة شيرين عبد الوهاب في عيد الأم بفيديو مميز لوالدتها

شيرين تنشر معايدة بناتها لها في عيد الأم

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو أعدته بناتها لها كمفاجئة لعيد الأم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت شيرين عليه قائلة: "ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم و هنا ربنا يفرحني بيكم زي ما فرحتوني امبارح بحبكم".

مفاجأة بنات شيرين عبد الوهاب لوالدتهن في عيد الأم

ظهر في الفيديو التي نشرته شيرين على حسابها على الإنستجرام، ما أعدته بناتها لها في المنزل؛ للإحتفال بها في عيد الأم أمس، من بلونات بشكل القلب بألوان مفرحة أنثوية، كما أعدتا لها عدد من صورهم سويًا في كل مكان، كما كتبوا اسمها بأكثر من طريقة في أرجاء المنزل، منها بالورود ومنها بالأنوار، كما ظهر في الفيديو أكثر من قالب كيك مزين بطريقة ناعمة مميزة، وظهرت الهدية التي قدمتاها لوالدتهما النجمة شيرين وهي عبار عن سلسل مع رسالة حب بخط اليد، إلى جانب الأحضان والقبلات بينهم، وكل هذا مع صوت شيرين وهي تغني أغنيتها هي الدنيا.

شيرين تنشر فيديو عن زينة المنزل التي أعدتها لها بناتها

صورت الفنانة شيرين الزينة الموجودة في أرجاء منزلها، التي أعتدها لها بناتها، ونشرت شيرين عدد من الفيديوهات من خلال خاصية القصص المصورة story التابعة لحسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت في هذه الفيديوهات تفاصيل الديكور والتزين التي أعتها بنتاها ميرم وهنا لها في عيد الأم، ليدعموها نفسيًا بعد الأزمة الصعبة التي تعرضت لها شيرين من نهاية العام الماضي حتى الآن، بعد أنفصالها عن الفنان حسام حبيب، والتي لاححظها الجمهور على شيرين من خلال شكلها وبكائها خلال الحفلات في الفترة الماضية.