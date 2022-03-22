6 ملايين كرتونة سلع غذائية تم توزيعها بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"

قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى والميدانى بمؤسسة حياة كريمة، إن هناك 6 ملايين كرتونة سلع غذائية تم توزيعها بالمحافظات، مضيفا أن أكثر من 30 ألف متطوع من جميع أرجاء الجمهورية فى جميع التخصصات يعملون بمؤسسة حياة كريمة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير، أنه تم توزيع 6 ملايين كرتونة على 6 ملايين أسرة بمتوسط 30 مليون فرد استفاد من هذا، وهناك مليون كرتونة جزء من التحالف الوطنى مع أكثر من 24 جمعية لتغطية أكبر عدد من المواطنين.
وتابع أن هناك 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية في مبادرة حياة كريمة من كل القرى والمحافظات، مضيفا أن هؤلاء الشباب يعرفون احتياجات كل القرى والمناطق فى مصر.
ولفت إلى أن مشروع المليون كرتونة جزء من رد الجميل للمواطنين الذين تحملوا الفترة الماضية ووثقوا في بلدهم، موضحا أن هناك تحالف يضم 24 جمعية جمعوا حتى الآن نحو 6 ملايين كرتونة .
واختتم محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذى والميدانى بمبادرة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة كانت حلم في 2019، والآن الكثير من المواطنين يتمنون انضمام قراهم للمبادرة.
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