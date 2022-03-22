فى التعاملات المسائية.... أسعار الذهب تعاود الارتفاع مرة أخري وعيار 21 يسجل 1050 جنيها

ارتفاع جديد شهده سوق الذهب المحلي في التعاملات المسائية مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا من مستوى 1914 دولارا للأوقية إلى مستوى 1921 دولارا للأوقية، فضلا عن مواصلة سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصرى.

وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات بنحو 50 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1050 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 900 جنيها وعيار 24 نحو 1200 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8400 جنيه.

وقال عضو شعبة المشغولات الذهبية فى غرفة القاهرة عمرو المغربي، إن السوق يشهد حاليا حالة من الارتباك دفعت أسعار الذهب إلى تحركات سعرية قوية خلال تعاملات اليوم، مشيرا إلى قيام بعض الأفراد بالشراء كملاذ آمن للاستثمار فيما فضلت فئات آخرى الانتظار حتى تستقر الأسعار.