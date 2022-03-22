وزير الرياضة للاعبى المنتخب فى مران الاستعداد لمباراة السنغال: الجماهير تنتظر وجودكم بكأس العالم

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم اليوم الثلاثاء بستاد الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بستاد القاهرة الدولى، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

أكد الدكتور أشرف صبحى على ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.































