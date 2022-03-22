- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم اليوم الثلاثاء بستاد الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.
ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بستاد القاهرة الدولى، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
لفت وزير الشباب والرياضة إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.
أكد الدكتور أشرف صبحى على ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.
وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة للاعبى المنتخب فى مران الاستعداد لمباراة السنغال: الجماهير تنتظر وجودكم بكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.