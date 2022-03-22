الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وفرص لتساقط الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة اليوم سجل 16 درجة وغد تسجل 17 درجة، وبعد غد ستكون 17.
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “دي ام سي”، حالة الانخفاض فى درجات الحرارة يكون معها نشاط رياح، ولذلك الجميع يشعر أن درجات الحرارة أقل من المعلن عنها.
وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة، فى هذا التوقيت أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من 7درجات، مؤكدة أن البلاد ستشهد أمطار بين متوسطة لـ خفيفة، خلال الثلاث أيام المقبلة، بسبب المنخفض الجوي الذى يضرب البلاد.
وأوضحت أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية، والوجه البحري، ولذلك نحذر المواطنين من تغيرات الأحوال الجوية، وكما أكدت أن بور سعيد ومطروح، شهدت أمطار اليوم.
وتابعت أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الجمعة المقبلة، أنه بداية من يوم الجمعة ستبدأ البلاد بالشعور بتحسن بالأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، حيث تصل لـ 19 درجة مئوية يوم السبت المقبل، وحدوث اعتدال بسرعات الرياح وزيادة فى سطوع أشعة الشمس.
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