رئيس الوزراء يناقش عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء، وكريم بدر، "صندوق مصر السيادي".

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مطالباً بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة، لتحقيق مستهدفاتنا بأن تكون مصر مركزاً لهذه المشروعات النظيفة التي تواكب متطلبات المستقبل.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول، بشأن إعداد الإستراتيجية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أنه يتم العمل أيضاً على تحديث استراتيجية الكهرباء الموجودة حالياً، وكذا دراسة العروض المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تمهيداً للبدء فيها وفق الآليات المحددة، خاصة أن مصر لديها ميزات خاصة، حيث تتمتع بسطوع شمس، وطاقة رياح.

وعرض المهندس يحيى زكي، خلال الاجتماع، موقف التواصل مع الشركات الجادة التي عرضت الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات المتوقعة في هذه المشروعات الواعدة.