ياسر رفعت يفتتح فعاليات اجتماعات المعهد القومى للقياس والمعايرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استضاف المعهد القومى للمُعايرة برئاسة الدكتورة نهى عماد، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التنفيذية للتجمع العربى للمترولوجيا، والاجتماع التاسع للجمعية العمومية للتجمع العربى للمترولوجيا "القانونية – العلمية والصناعية"، والاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية للمترولوجيا، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، وبمشاركة مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.





وفى كلمته، أكد الدكتور ياسر رفعت، على إدراك جمهورية مصر العربية لأهمية علم القياس بما يشمله من تعيين نتائج القياسات النظرية والتجريبية على أعلى مستوى من الدقة، فى أى مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يُتيح التجارة الحرة والعادلة بين الدول وبين المواطنين داخل الدولة الواحدة، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة المصرية للمعهد القومى للمعايرة للقيام بدوره المأمول. وشارك نائب الوزير لشؤون البحث العلمى فى الاجتماع التاسع للجمعية العمومية بحضور المهندس عادل صقر الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، فيما ترأست الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، اجتماع الجمعية العمومية. وخلال الاجتماعات، ناقش ممثلو الدول إمكانيات الدول العربية المُشاركة وأهم الإنجازات التى تحققت والأهداف المطلوب تحقيقها فى الفترة المقبلة، وسُبل التعاون وتبادل الخبرات. وشهدت الفعاليات مُشاركة أكثر من 32 مديرًا ورؤساء ومسؤولين رسميين، لعدد 14 دولة عربية والدول المُشاركة "المملكة المغربية - الجمهورية التونسية - الجمهورية الليبية - جمهورية السودان - جمهورية العراق - الجمهورية اليمنية - المملكة العربية السعودية - المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الكويت - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - دولة فلسطين - دولة الصومال"، كما حضر بعض من ممثلى الدول افتراضيًا "دولة لبنان - دولة سوريا" بالإضافة لممثلى جمهورية مصر العربية.

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