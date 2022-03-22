وزير التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحى الآمن بمطروح بتكلفة 35 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، عن تسلم محافظة مطروح اليوم الثلاثاء، المدفن الصحى الآمن بمدينة مرسى مطروح وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.





وقال شعراوى - بحسب بيان للوزارة اليوم - إن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح تبلغ حوالى 126 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مطروح بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه، كما سيتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتى (الحمام -برانى) بتكلفة 70 مليون جنيه وتوريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الحمام – الضبعة – برانى) بما يسهم فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 12 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة التى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى الآمن إلى محافظة مطروح اليوم بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019 /2020)(2020 /2021)-(2021 /2022)، حتى يشعر المواطن بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس فى مستوى النظافة.

وأوضح أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن، غرفة للمولدات تحتوى على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأضاف الوزير أنه يوجود بالمدفن أيضاً شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات لسرعة الإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة.