الأرصاد تحتفل باليوم العالمى للهيئة بعنوان «الإنذار المبكر»

وتقام الاحتفالية هذا العام تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر" بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء، فى حضور اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وأنشئ اليوم العالمى للأرصاد الجوية فى عام 1961 تخليدًا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" فى 23 مارس 1950.
وأعلنت المنظمة عن شعار لليوم العالمى للأرصاد الجوية كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم فى جميع الدول فى 23 مارس من كل عام.
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