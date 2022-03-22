وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى في 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وفى محافظة قنا، أنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوى "وحدة جنوب القاهرة" المواطنة ز.أ 60 عاما من محافظة قنا، حيث قابلها الفريق بمنطة الملك الصالح، وتم إيداعها بدار قنطار الخير بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والكشوفات الطبية.

وأنقد الفريق المواطنة ع.س.ع من الأشخاص ذوى الإعاقة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداعها بدار مريم لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وقام فريق أطفال وكبار بلامأوى "وحدة جنوب الجيزة" بإنقاذ م.س 30 عاما، ونقلها لدار الخير سيدات بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما قام الفريق أيضا بإيداع الطفل م.س 14 عاما بدور التربية بالجيزة.

وفى الإسكندرية، ساعد فريق أطفال وكبار بلامأوى بالإسكندرية"أجاويد الخير" المواطن أ.ط 53 عاما، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن كان متواجدا بالشارع منذ 5 سنوات بعد أن انفصل عن زوجته وإصابته بالقدم اليمنى نتيجة لحادث ما أدى لعدم قدرته على العمل، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح عدم وجود اشتباه كورونا وتم تحويله لإحدى دور الرعاية.

وفى الشرقية، أنقذ الفريق المواطن ع.ع 45 عاما متواجدا بمقلب الزبالة بالمنشية، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن من إحدى مدن الصعيد، كان يمتهن مسح الأحذية، وكان يقيم فى غرفة بأحد المنازل، ويعانى من ورم فى جسمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعه بمجمع رعاية الاطفال والكبار بلامأوى ( بسمة للايواء).

وفى السويس، ساعد فريق أطفال وكبار بلامأوى المواطن أ.ع 46 عاما، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن مقيم بالشارع منذ 10 سنوات بسبب مشكلات عائلية واقتصادية وهو يعمل فى جمع الخردة وورق الكارتون، تم عمل مقابلة معه وإقناعه بالإقامة فى دار الكبار بلامأوى بالسويس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الفحوصات الطبية بمستشفى السويس، كما قام الفريق بإنقاذ الطفلة ن.9 سنوات بمنطقة الصباح وهى متواجدة بالشارع بسبب العنف من جانب الأم وإجبارها على التسول وعدم وجود أوراق ثبوتية للطفلة، وعدم التحاقها بالتعليم وعلى الفور قام الفريق بإيداع الطفلة بدار الأمل للفتيات.

ونجح فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالمنوفية فى تحقيق الدمج الأسرى للطفلين أ.ح 10 سنوات ون.ح 9 سنوات، تم مقابلتهما عند محطة قطارات طنطا، وتبين من دراسة الحالة أن الطفلين تركا المنزل بسبب قسوة الأب فى التعامل معهما، تم التواصل مع الأب، وعقد جلسة معهما وفى النهاية تم استلام الأطفال والتعهد بحسن التربية وعدم ضربهما مرة أخرى.

وفى أسيوط، أنقذ الفريق المواطن ع.م، ويعانى من اضطرابات نفسية وإهمال من الأسرة أدى لتواجده بالشارع، وهو من مركز أبو تيج، حيث قام الفريق بعمل خطة تدخل مهنى للتعامل مع الحالة وتم إيداعه بدار الرعاية الاجتماعية للكبار بلامأوى

كما أنقذ الفريق الطفل أ.ا فى الصف الأول الإعدادى هرب من المنزل من سوهاج وذهب لمحافظة أسيوط، وتم رصد الطفل من خلال البحث الميدانى للفريق، وتم التعامل مع الطفل من خلال الأنشطة الترفيهية لكسر حاجز الخوف وإقناعه بالإقامة فى دار الرعاية والحماية من مخاطر الشارع، وبعد ذلك تم التواصل مع الأسرة وعمل زيارة منزلية للأسرة، وتم عمل جلسات بخطورة الشارع وخطورة تسرب الطفل من التعليم والمنزل وتم عمل زيارة لمدرسة الطفل والتمهيد لعودة الطفل للمدرسة والالتحاق بالامتحانات، وتم عمل دمج أسرى للطفل.