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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء، سواء تكريم الأمهات المثاليات والشهداء وهيئات التمريض، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

دوت الخليج

تقديراً لقصص كفاحهن.. "مستقبل وطن" يكرم الأمهات المثالية وأمهات الشهداء في المحافظات

في محافظة قنا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بحضور المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث كرم 20 أم مثالية وأم شهيد، بمدن ومراكز شمال المحافظة من خلال منحهن شهادات التقدير والهدايا العينية، وجاءت الحفل بمثابة تقليداً عزيزاً عليناً جمعياً، حيث تدخر المحافظة بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، التي تعد الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع والوطن، فهي نصف المجتمع، وجاء تكريم الحزب، تقديراً وعرفاناً لهن.

وفي محافظة القاهرة

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة معارض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية وسلع رمضان بأسعار مخفضة، والتي انتشرت في جميع أنحاء القاهرة، وذلك من خلال عمل نقاط لبيع مواد التموينية والغذائية، وشهدت المعارض إقبالاً واسعاً من المواطنين علي نقاط البيع في مناطق روض الفرج وشبرا وبولاق ابو العلا والزيتون وعدد من الأحياء وأقسام المحافظة، بالإضافة إلي قيام عدد من نواب المحافظة بإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار تحت شعار لا للغلاء، وعلي جانب أخر، نظم قطاع شرم القاهرة، احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات، بالاشتراك مع 10 أمانات والمقامة في نادي الطيران، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمن الحفل العديد من الأغاني الوطنية والأغاني الخاصة باحتفالات عيد الأم، كما قدمت إحدى أطفال “قادرون باختلاف” فقرة من فقرات الفنون الشعبية "التنورة"، وتم تسليم شهادات التقدير والهيدايات العينية منها أجهزة كهربائية.

وفي محافظة الجيزة، افتتحت أمانة الحزب بقسم الجيزة، معرض "اهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتخفيفاً علي المواطنين وتفعيلاً لمبادرة لا للغلاء، وتضمن المعرض كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار لاقت استحسان المترددين علي المعرض، كما يواصل معرض الأسرة المصرية الـ40 المقام بمركز أوسيم نشاطه وسط إقبال غير مسبوق من الأهالي، لليوم الثاني علي التوالي الذي يخدم اهالي قرية الزيدية والقري المجاورة بالمركز، وعلي جانب أخر، واصلت أمانة مركز الحوامدية، تنفيذ مبادرة "أنت عظيمة"، حيث أجريت امتحانات فصول محو الأمية للكبار للقضاء علي الأمية.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بمركز الفتح، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات علي مستوي المركز، في إطار سلسلة احتفالات عيد الأم التي تنظمها أمانة المرأة بالمحافظة، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة مركز أسيوط، احتفالية كبري لتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات في مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك حفظة القرآن الكريم، في مدرسة الشهيد محمد يوسف بقرية منقباد، بالإضافة إلي تكريم أم الشهيد.

وفي محافظة أسوان

تقيم أمانة مركز ادفو، معرض "أهلا رمضان"، للسلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تصل إلي 30 %، صباح غدا الاربعاء، باستاد مركز شباب ادفو، علي إن يتم افتتاح معارض مماثلة بكافة امانات المراكز والأقسام علي مستوي المحافظة احتفاءاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة البحر الأحمر

قامت أمانة مركز القصير، بتوفير سيارات متنقلة وثابتة لبيع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، داخل مناطق المركز، لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل ومحاربة جشع التجار، حيث من المقرر إقامة منافذ وشوادر ومعارض لبيع اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية المخفضة خلال الفترة المقبلة، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة مدينة بورفؤاد أول، احتفالية بعيد الأم، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم الحديث عن فضل الأم ودورها في حياة الأبناء بشكل خاص منذ الولادة وحتي الكبر، والمجتمع بشكل عام وكذلك ترسيخ أسس التربية السلمية لبناء وطننا الغالي مصر، وفي ختام الحفل، كرمت عدد من الامهات اللاتي بذلن الغالي والنفيس من أجل تربية الأبناء، تقديراً لقصص كفاحهن، وسادت روح المحبة بين الحضور احتفالاً بهذا اليوم وهذه المناسبة.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة المرأة بثالث المحلة، احتفالية لتكريم عدد 15 أم مثالية، من سيدات المدينة، وأم الشهيد في احتفالية كبري داخل مقر الحزب بالمحلة، بحضور كوكبة من الأمهات والأسر من عظيمات مصر، وجاء ذلك تقديراً للأمهات علي عطاءهن وجهودهن، وتم تقديم شهدات التقدير والهدايا التذكارية، كما نظمت الوحدة الحزبية بالمنشية القديمة التابعة لأمانة ثالث المحلة، احتفالية كبري لتكريم والدة الشهيد المقدم خالد محمد دبور ووالدة المصاب بعمليات القوات المسلحة مجند باسم إبراهيم التمرجي، وبدأ الحفل بذكر أيات القرآن الكريم، وخلال الحفل وزع عدداً من شهادات التقدير والهدايا العينية علي الأمهات المثاليات التي اختيارهن بناءاً علي قصة ورحلة كفاحهن وتحدي الظروف الصعبة، كما نظمت امانة مركز بسيون احتفالية بمناسبة عيد الأم، تخلل الحفل الذي اقيم بنادي اتحاد بسيون وذلك لتكريم الام المثالية من العاملات بالقطاع الصحي بالمركز وهيئات التمريض والاطباء والطبيبات المتميزين، كما قامت أمانتي العلاقات العامة والمرأة بمركز زفتي، بزيارة لسيدات المرضي بوحدة الغسيل الكلوي، لتكريمهم بمناسبة عيد الأم، كما كرمت أمانة مركز قطور، أمهات وزوجات الشهداء في احتفالية بمناسبة عيد الام، وتقديراً بالدور الكبير والحديث عن مكانة المرأة في الأسلام وكيف عظم الإسلام دور ومكانة المرأة.

وعلي جانب أخر، أطلقت أمانة مركز السنطة، 8 سيارات ثابتة ومتنقلة جابت قري المركز، لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضار والسلع الرمضانية، بأسعار مخفضة تحت شعار "لا للغلاء"، ومن المقرر أن تستمر الفاعلية علي أن تغطي قري المركز بالكامل لمحاربة جشع التجار واحتكار الاسواق، وشهدت الفاعلية إقبال كبير من المواطنين علي شراء السلع، وفي نفس السياق، نظمت الوحدة الحزبية بكفر شبراً اليمن مركز زفتي، معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، بنسبة تخفيض وصلت 30% ، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والتمور والياميش، استعداداً لدخول شهر رمضان الكريم والوقوف بجانب الدولة المصرية.

وفي محافظة الفيوم

بدأت أمانات الحزب بالمحافظة، في قافلة الخير من خلال توزيع كراتين السلع الغذائية المجففة علي أهالينا البسطاء بكافة أنحاء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم، وجاء التوزيع في بندر أول الفيوم، ومركز ابشواي، وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان الوصول إلي الاسر الاكثر احتياجاً.

وفي محافظة المنوفية

نظمت امانة مركز منوف، احتفالية كبري بمناسبة عيد الأم، كرمت خلالها عدد من الأمهات المثاليات علي مستوي ومركز ومدينة منوف منهن 40 أم مثالية و9 من القيادات التنفيذية النسائية لتميزهم في عملهم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.