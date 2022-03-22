سامي مغاوري ينضم لأبطال «كمال اصطناعي» بجانب محمد فراج وبسنت شوقي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل انضمام سامي مغاوري لمسلسل «كمال اصطناعي»

يعد مسلسل «كمال اصطناعي» عمل إذاعي من المقرر عرضه في رمضان 2022 على راديو انرجي، من تأليف مصطفى إبراهيم، وإخراج المذيعة زهرة رامي، وتدور الأحداث في إطار عالم الفانتازيا، ويخوض بطولته حتى الآن محمد فراج وبسنت شوقي وسامي مغاوري.

سامي مغاوري يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

من ناحية تخرى، كان قد تعرض سامي مغاوري لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، جاء ذلك وفقا لما أعلنه نجله البنات كريم مغوري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبًا الجمهور الدعاء لوالده الفنان سامي مغوري للخروج من غرفة العمليات معافى، فقال: " من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمراً.. اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

وبعدها بأيام خرج مغاوري ليطمأن الجمهور حول حالته الصحية، مؤكدا على ونجاح العملية وموجها الشكر لكل من سأل عنه سواء من زملائه في الوسط الفني أو الجمهور.

سامي مغاوري في فيلم معالي ماما

أما عن آخر أعماله فشارك الفنان سامي مغاوري في دور مميز في فيلم معالي ماما، الذي تم طرحه في السينمات قريبًا، وتم سحب الفيلم من دور العرض سريعًا بسبب قلة الإرادات التي حصدها منذ يوم طرحه رغم أنه كان يحقق إيرادات مرتفعة في البداية.

وشارك الفنان سامي مغاوري وابنه كريم مغاوري في بطولة فيلم معالي ماما إلى جانب كل من بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، نور قدري، شيماء سف، وهو تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.