عضو بـ اقتصادية الشيوخ لـ دوت الخليج: زيادة الأسعار سببها أزمات الخارج.. وتحركات الحكومة للمواجهة فى محلها

/687507/عضو-بـ-اقتصادية-الشيوخ-لـ-تحيا-مصر-زيادة-الأسعار-سببها-أزمات-الخارج-وتحركات-الحكومة-للمواجهة-فى-محلها

قال الدكتور أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العالم بأكمله يمر بأزمة اقتصادية ضخمة نتيجة ثلاث أسباب أساسية، منها التعافي من آثار كورونا ونتيجة الطلب علي السلع والخدمات في العالم والذي سبب ضغط كبير علي المردين.

دوت الخليج

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن السبب الثاني هو التضخم الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وتأثير ذلك علي العالم كله، لافتا أن السبب الأساسي الثالث هو الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها علي العالم في زيادة أسعار البترول والطاقة والسلع الغذائية والمواد الخام، فضلا عن النقل البحري.

النائب أحمد سمير: رفع سعر الفائدة أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات في معالجة آثار التضخم

وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن أهم المحاور الأساسية لعلاج موجة التضخم وارتفاع الأسعار وكبح جمحها، هو ما يتعلق برفع سعر الفائدة والذي يعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات في معالجة آثار التضخم، مضيفا: هذا ما انتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي في بداية ثم الدولة الأوروبية وبعد ذلك الدول الخليجية، ومن ثم مصر.

وتابع زكريا: ارتفاع الأسعار أزمة خارجية غير داخلية، و سيكون لها تأثير بالطبع علي الا قتصاد المصري والمواطن المصري، لافتا أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت لدعم المواطن المصري في مواجهة آثار ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي الذي يواكب هذه الفترة.

واستكمل عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: الدولة المصرية اتخذت عدة إجرءات منها توفير 130مليار جنيه لدعم المواطن علي كافة القطاعات، والتي جاء من ضمنها 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءًا من أول أبريل، وكذلك 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% ، وكذلك تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية.

وأكد زكريا، أن هذه القرارات جاءت لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفا:حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة تهتم بالفئة الأكثر احتياجا في ظل أزمة عالمية تواجه العالم أجمع وليست الدولة المصرية فقط.